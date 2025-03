OMV und Adnoc formen 60 Milliarden Dollar schweren Chemiegiganten

Die OMV wird ebenso wie Adnoc zunächst 46,9 Prozent an der Gruppe halten. Der Rest befindet sich im Streubesitz. Geplant ist eine Kapitalerhöhung. Sie soll 4 Mrd. Dollar bringen. Daraus soll der mehr als 9 Mrd. Euro schwere Zukauf von Nova Chemicals mitfinanziert werden. Die Anteile von OMV und Adnoc, die an der Kapitalerhöhung voraussichtlich nicht teilnehmen, werden sich dadurch geringfügig reduzieren. Stern spricht von einer "nur leichten Verwässerung der bestehenden Anteile in der Größenordnung von drei Prozent". "Auch nach Eigenkapitaleinbringung werden OMV und Adnoc mehr als 43 Prozent des neuen Unternehmens halten", sagt der OMV-Chef.

Die Borouge Group International soll 60 Mrd. Dollar (57,3 Mrd. Euro) wert sein. Ihren Hauptsitz wird die Gruppe in Wien und ihren steuerlichen Sitz in Österreich haben. Sie wird damit auch das größte Industrieunternehmen des Landes sein.

Da die OMV und Adnoc unterschiedliche Anteile an Borealis und Borouge halten, wird die OMV 1,6 Mrd. Euro an zusätzlichem Eigenkapital in den neuen Konzern einbringen, um auf Augenhöhe mit dem Partner aus Abu Dhabi zu kommen.

Die OMV verspricht sich dadurch Zugang zu Rohstoffen . Derzeit habe man 60 Prozent der Polyolefin-Produktion in Europa, sagte Stern. Die Rohstoffkosten seien fünfmal so hoch wie im Nahen Osten oder Nordamerika . Künftige werde man 70 Prozent der Produktion in diesen Regionen haben. Das Joint Venture bringe auch Zugang zu den am schnellsten wachsenden Märkten in Europa , den USA , dem Nahen Osten und Asien .

Wie wirkt sich der Zusammenschluss auf den Standort Österreich aus?

Die Zentrale des neuen Konzerns wird in Wien angesiedelt sein. Forschung und Entwicklung werde weiterhin in den Innovationszentren in Österreich, darunter die International Innovation Headquarters in Linz, aber auch an weiteren Standorten in Europa und Abu Dhabi verankert bleiben, sagte Stern.

Was genau der Zusammenschluss für die Arbeitsplätze von Borealis in Österreich bedeute, sei noch nicht abschätzbar, sagte Stern. Dazu müsse man erst Arbeitsabläufe beurteilen. Die Borealis-Standorte bleiben jedenfalls erhalten. Stern spricht jedenfalls von "signifikanten Wachstumsmöglichkeiten" auch für die Beschäftigten.

Das Chemieunternehmen beschäftigt insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter. Hierzulande dürften es deutlich mehr als 1.000 sein, 300 davon am Hauptsitz in Wien und 500 im internationalen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Linz. Dazu kommen Standorte in Schwechat und die ehemalige Ecoplast Kunststoff-Recycling Gmbh in Wildon.