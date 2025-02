Start-up aus NÖ speichert Wasserstoff auf kleinstem Raum

Wenig Druck, normale Temperatur, mehr Dichte

"Wasserstoff hat eine geringe volumetrische Energiedichte", erklärt Hydrosolid-Mitgründer Lukas Renz. "Deshalb muss das Gas hoch verdichtet werden, um es zu speichern." In Wasserstoff-Fahrzeugen beträgt der Druck 350 oder 700 bar - so viel wie in einem Tiefseegraben. Hochdruckbehälter und Ventile müssen extrem robust gebaut sein, dazu braucht es leistungsstarke Verdichter. Alternativ kann Wasserstoff in flüssiger Form gespeichert werden. Behälter auf minus 250 Grad Celsius abzukühlen, ist aber ebenfalls technisch sehr herausfordernd.

Hydrosolid hat eine Speichermöglichkeit entwickelt, die mit wenig Druck und bei Umgebungstemperatur funktioniert und dennoch eine besonders hohe Energiedichte erreicht. Ein spezielles Polymer kann Wasserstoff in einer winzig kleinen Nanostruktur wie ein Schwamm aufnehmen. Das feste, von Hydrosolid patentierte Material wird in einen Tank eingebaut, in dem ein Druck von maximal 35 bar herrscht. Das fertige Produkt, "Hive One" genannt, soll auf gleichem Volumen so viel Wasserstoff speichern, wie ein Hochdruckbehälter mit 1.000 bar.