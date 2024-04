Neue Elektrolyseanlage: Wien erzeugt nun Wasserstoff für 60 Busse

In Wien wird ab sofort – und erstmals – Wasserstoff produziert. Grüner Wasserstoff, um genau zu sein. Wasserstoff gibt es nämlich in verschiedenen Farben. Gemeint ist damit aber nicht die tatsächliche Farbe, denn das Gas an sich ist farb- und geruchslos.

In diesem "Container" wird Wasser in seine Bestandteile geteilt: Sauerstoff und Wasserstoff

Stattdessen handelt es sich bei der Farbzuschreibung um die Art, wie Wasserstoff produziert wird. Bei der Produktion von grünem Wasserstoff darf ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen zum Einsatz kommen. Mittels Elektrolyse wird Wasser dann in seine Bestandteile zerlegt. Der freigesetzte Sauerstoff entweicht in die Luft, der Wasserstoff wird verdichtet und kann unter hohem Druck platzsparend gelagert und transportiert werden.

Wasserstoff können in der neuen Elektrolyseanlage in Simmering täglich produziert werden. Das reicht für 60 Busse und Lkw. Die Leistung der Anlage beträgt drei Megawatt

Bei den Tests konnte der beigemischte Wasserstoffanteil auf 15 Volumenprozent gesteigert werden. 2027 oder 2028 sollen die Tests fortgesetzt werden. „Mit mindestens 30 Volumenprozent, vielleicht sogar etwas mehr“, sagt Kirchberger.

Würde man die Kraftwerke – so das Gedankenexperiment – aber tatsächlich komplett auf Wasserstoff umstellen, bräuchte man viel mehr davon. „In Österreich kann gar nicht so viel produziert werden“, sagt Kirchberger. „Kraftwerkbetreiber müssten also woanders einkaufen.“ Außerdem werde in Simmering Wasserstoff in höchster Qualität produziert. Das würden die Turbinen in der Donaustadt gar nicht brauchen.

Einspeisung ins Gasnetz wird vorbereitet

Aber zurück zum aktuellen Geschehen: Die derzeit produzierte Menge reiche vorerst, sagt Kirchberger. „Es ist wie damals am Anfang der E-Mobilität. Es gab keine Anbieter und keine Abnehmer. Wir haben nun das Glück, die gesamte Wertschöpfungskette im Kleinen testen zu können.“ Von der Produktion über die Speicherung und den Vertrieb bis hin zur Anwendung passiere alles in Wien. Gleichzeitig sei derzeit die Einspeisung von Wasserstoff in das Wiener Gasnetz in Vorbereitung.