Kraftwerk Donaustadt: Gasturbnine erstmals auch mit Wasserstoff betrieben

Der Versuch sei der weltweit erste an einer kommerziell genutzten Gas- und Dampfturbinen-Anlage in dieser Leistungs- und Effizienzklasse, heißt es. Die Turbine produziere auch während der Tests weiterhin Storm.

Erste Erfolge

Und erste Erfolge lassen sich bereits verzeichnen. Sechs der neun geplanten Testtage sind vorbei. An einigen davon habe der Wasserstoff-Anteil auf 15 Volumenprozent gesteigert werden können, so die Wien Energie. „Wichtig ist, das aber auch im Dauerbetrieb fahren zu können“, sagt Gruber. Sprich: Diese Menge an Wasserstoff dauerhaft beimischen zu können.

Eine Zertifizierung der Turbine für den regulären Betrieb mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 15 Volumenprozent könne – bei positiver Absolvierung der Tests – schon Anfang des nächsten Jahres erfolgen. Noch bis Mitte September werden die letzten drei Testtage abgehalten, danach die Daten ausgewertet. Weitere Betriebsversuche mit 30 Volumenprozent seien ebenfalls bereits in Planung.

