Vier "Pioniergebiete": Wien geht Fernwärme-Ausbau verstärkt an

"Wie wir das machen, ist es in dieser Komplexität einzigartig", hob Neos-Klimasprecher Gara hervor. Es gehe darum, die Puzzlesteine Erzeuger, Speicher, Verbraucher und Netze intelligent zusammenzufügen, sei das Energiesystem der Zukunft doch "ein kommunizierendes Gefäß aus vielen Einzelkomponenten". So soll die Fernwärme künftig die Grundlast tragen, an besonders kalten Tagen könnten dann beispielsweise im Nachbargrätzel vorhandene Wärmepumpen einspringen und die Bedarfsspitzen abdecken.

Dekarbonisierung

Zusätzlich geht es nicht nur um den Ausbau, sondern auch um die parallel stattfindende Dekarbonisierung der Fernwärme. Noch in diesem Jahr soll etwa in der Kläranlage Simmering Europas leistungsstärkste Großwärmepumpe in Betrieb gehen, die bis 2027 112.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen soll. Bis 2030 sollen zusätzlich 125.000 Haushalte mit Tiefengeothermie versorgt werden.