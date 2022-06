Österreichs bestes Start-up kommt aus Wilhelmsburg

Das Wieselburger Jungunternehmen HydroSolid ist der Sieger der "#glaubandich challenge“, des größten Start-up-Wettbewerbs Österreichs. Man darf sich somit Start-up des Jahres 2022 nennen.

HydroSolid entwickelt eine Technologie zur Speicherung von Wasserstoff. Genutzt werden soll der "Hive One“ künftig etwa von privaten Verbrauchern, die grünen Wasserstoff zur Deckung des eigenen Energiebedarfs nutzen wollen. Doch auch Anwendungen in der Industrie, in der Mobilität, in der Luftfahrt oder für Weltraum-Anwendungen sind das erklärte Ziel.

Dass gerade der letztgenannte Punkt besonders spannende Möglichkeiten bietet, konnte das Start-up bereits beweisen. Es wurde über das niederösterreichische Inkubator-Programm von accent in das Business Incubator-Programm der europäischen Raumfahrtagentur ESA (ESA BIC Austria) aufgenommen.

Energiewende

"Gerade waren wir noch gemeinsam auf einer Delegationsreise zum Thema Wasserstoff in Bayern, Europas Vorreiter bei der Nutzung der Wasserstoff-Technologie. Jetzt darf ich Lukas Renz und seinem Team zum Titel Start-up des Jahres 2022 gratulieren. Es macht mich sehr stolz, dass HydroSolid diesen Titel nach Niederösterreich geholt hat und wir mit unserem accent Inkubator-Programm einen kleinen Beitrag zu seinem Erfolg leisten konnten. Ich wünsche HydroSolid viel Erfolg beim Wachsen“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Renz, Mitgründer von HydroSolid, ist überzeugt: "Grüner Wasserstoff wird die Energiewende vorantreiben und zu einem umweltfreundlichen und vor allem unabhängigen Zukunftskonzept führen.“ Die Speicherung sei jedoch nach wie vor eine Herausforderung. "Wir lösen mit unserem Hive One dieses Problem und machen Wasserstoff erstmals zugänglich für viele Anwendungsbereiche“, erklärt er. "Wir freuen uns daher besonders über den Sieg“. Das Preisgeld – 10.000 Euro – soll auch gleich wieder investieren werden.

