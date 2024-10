In einer von drei Gasleitungen wird künftig Wasserstoff fließen

Der heimische Energieverbrauch wird momentan zu knapp zwei Dritteln durch fossile Brennstoffe gedeckt. Auf Erdgas alleine enfällt ein höherer Anteil als jener für Ökostrom aus Wasser-, Wind- und Solarkraft. In einer dekarbonisierten Energiezukunft soll das ganz anders aussehen. Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) hat am Montag geschildert, wie klimafreundliche Erdgasalternativen wie Biomethan und Wasserstoff fossile Brennstoffe ersetzen sollen und was dafür notwendig ist.