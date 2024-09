Wien Energie steigt komplett aus russischem Gas aus

12 bis 14 Mrd. Kilowattstunden liefert Wien Energie je nach Witterung järhlich an seine privaten und geschäftlichen Kunden an Gas aus, ein nicht unbeträchtlicher Teil davon fließt auch in den Betrieb von Kraftwerken und in die Fernwärme. Im kommenden Jahr wird der Landesversorger dabei komplett auf russisches Gas verzichten, kündigten der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und Wien-Energie-Chef Michael Strebl am Freitag an.