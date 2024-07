Russisches Gas: Gewessler sorgt für nächsten Koalitionskrach

Was war passiert? Ziemlich kurzfristig lud die Ministerin für Dienstag zur Präsentation der von ihr eingesetzten "Gasunabhängigkeitskommission“. Das von der prominenten ehemaligen OGH-Präsidentin und Neos-Abgeordneten Irmgard Griss geleitete Gremium soll den bisher geheim gehaltenen Gasliefervertrag zwischen der russischen Gazprom und der heimischen OMV überprüfen.

Konkret soll die Kommission abklären, ob es einen Weg gibt, aus der spätestens seit dem Kriegsausbruch 2022 mehr als heiklen Bindung an den russischen Gaslieferanten herauszukommen. Weiters wolle man laut Griss der Frage nachgehen: „Wie gehen wir in Zukunft bei Verträgen vor, die zwar ein privates Unternehmen schließt, die aber immense Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage, auf die sicherheitspolitische Lage und überhaupt auf die Lebensbedingungen in Österreich haben?“

Vertragsverlängerung mit Kurz und Putin

Ein Thema soll auch die Vertragsverlängerung 2018 sein, die unter dem Beisein des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) und den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet wurde. Vereinbart wurde damals eine Verlängerung um zwölf Jahre von 2028 bis 2040.