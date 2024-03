Gas-Ausstieg: Wie die OMV aus den Russland-Verträgen kommt

1. Lieferstopp

Besonders einfach wäre es für die OMV, wenn Russland die vereinbarten Mengen nicht mehr liefern kann oder will. Die Ukraine hat angekündigt, ab 2025 kein russisches Gas mehr durchzuleiten, für Österreich soll eine Ausnahme gelten. Falls nicht, gäbe es ausreichende alternative Lieferrouten für die Gazprom?

Energieexperte Walter Boltz, ehemaliger Chef der E-Control, verneint: „Die Gazprom wird in diesem Fall zumindest zeitlich befristet nicht mehr die Mengen liefern können, die in den Verträgen vorgesehen sind. Die OMV müsste anderen Lieferpunkten zustimmen und hätte die Möglichkeit, aus den Verträgen auszusteigen.“ Ein solches Szenario wäre „die beste Option und muss auch im Sinne der OMV sein“, so Boltz.