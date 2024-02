Raus aus Russengas? Plan gescheitert

Offenbar gab es am Wochenende im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler das sprichwörtliche Feuer am Dach: Es geht um den monatlichen Anteil von russischem Gas an den gesamten Netto-Gasimporten. Trotz vielfach angekündigtem Ziel, stetig immer weniger Gas aus Russland zu beziehen und bis 2027 komplett auszusteigen, stieg der Anteil zuletzt massiv. Die Daten vom Dezember brachten sogar einen neuen Rekord: 98 Prozent der Importe kamen aus Russland. Die Daten in den Monaten davor waren aber auch kaum besser.