Abhängig von Moskau: Russland lieferte auch im März 93 Prozent unseres Erdgases

Das ist auch politisch spannend angesichts eines Gesetzesvorschlags aus dem Klima- und Energieministerium der Grünen Leonore Gewessler, der einen schrittweisen Ausstieg aus russischem Gas bis 2028 vorsieht. Der Koalitionspartner ÖVP lehnt diesen Gesetzesentwurf ab, mit der Begründung, die Kosten würden um 30 Prozent ansteigen.

Der grüne Energiesprecher Lukas Hammer erklärt zu den neuesten Daten: "Wir sehen immer deutlicher, dass wir uns von Abhängigkeit russischer Gaslieferungen nur durch eine gesetzliche Verpflichtung der Energieversorger befreien können. Nach all dem was wir in den letzten zwei Jahren miterlebt haben, ist es erschreckend, dass das Märchen vom verlässlichen und billigen russischen Gas immer noch weiter verbreitet und geglaubt wird. Ich verstehe nicht, warum die ÖVP in der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen bleiben will."