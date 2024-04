Ausstieg aus Russen-Gas: Was die Industrie an Gewesslers Gesetz stört

Gasverband moniert "Versäumnisse des Klimaministeriums"

Der wichtigste Gas-Lobbyist, der Fachverband Gas/Wärme in der Wirtschaftskammer, äußert sich in einer ausführlichen Stellungnahme - schränkt allerdings ein, das konkrete Gesetz noch nicht zu kennen. Das Vorhaben wirke jedenfalls so, "als ob Versäumnisse des BMKs während der letzten Jahre nun der Energiebranche übergebürdet werden sollen.“

Konkret genannt werden der noch ausständige Herkunftsnachweis von Erdgas, als auch die ausstehenden Genehmigungen für die neue Pipeline nach Deutschland ("WAG-Loop“), als auch das Problem mit der deutschen Gasspeicherumlage, das zu höheren Preisen führe. "Zusammengefasst bedeutet es, dass man seitens BMK Aufgaben an die Energiewirtschaft stellt, ohne die politischen und rechtlichen Voraussetzungen hierfür zuvor geschaffen zu haben.“

Gas/Wärme-Fachverbandsobmann Michael Mock meint auf X, er befürchte durch das Gesetz höhere Preise für die Endkunden.