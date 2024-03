Wie die Gasversorgung gesichert werden soll

Der WAG-Loop ist eine Erweiterung der „West-Austria-Gasleitung“ (WAG). Diese verläuft vom Knotenpunkt Baumgarten in Niederösterreich zu den Knotenpunkten Oberkappel (siehe Grafik). Der „Loop“ ist ein neues Teilstück über 40 Kilometer, das weitgehende parallel zur existierenden Pipeline nach Bad Leonfelden führen soll. Die Kosten dafür sind mit 200 Millionen Euro veranschlagt.

Was ist der WAG-Loop?

Auf dieser Route kann etwa norwegisches Gas oder Gas, das als Flüssiggas nach Westeuropa verschifft wurde, importiert werden. Durch den Ausbau soll die Einfuhrkapazität um 30 Prozent gesteigert werden. In Zukunft könnte die Leitung für Wasserstoff nutzbar gemacht werden.

Der Zeitplan sieht eine Fertigstellung 2027 vor, obwohl die reine Bauzeit nur etwa ein Jahr beträgt. Die Vorarbeiten seien „mitten im Laufen“, heißt es bei der GCA, allerdings müssten etwa noch Wegerechte mit Anrainern geklärt werden. Die Erhebung der Umweltverträglichkeit müsse über zwei Vegetationsperioden laufen, dauere also für gewöhnlich etwa 16 Monate. Beschleunigen könne diese bürokratischen Abläufe nur die Politik, sagte ein Sprecher auf Anfrage des KURIER. Eine finale Investitionsentscheidung könne erst nach Einigung auf ein neues Tarifsystem fallen. Das soll innerhalb weniger Wochen machbar sein.

Obwohl sich alle Beteiligten für den Bau aussprachen, gab es ein Gezerre um die Finanzierung. Die Betreibergesellschaft Gas Connect Austria (GCA) argumentierte, dass sich das Projekt bei aktuellen Marktbedingungen – die OMV importiert jährlich 60 Terawattstunden (TWh) Gas aus Russland – wirtschaftlich nicht rentiere. Die Absicherung der Versorgungssicherheit, so die Verbund-Tochter, sei ein volkswirtschaftliches und politisches Anliegen, weswegen die öffentliche Hand einen Teil der Kosten übernehmen müsse.

Wird die Ukraine nach Ende 2024 noch russisches Gas durchleiten?

Der ukrainische Staatskonzern Naftogaz erfüllt die Verträge, das russische Gas in die Slowakei durchzuleiten. Diese laufen Ende 2024 allerdings aus und die Ukraine hat bereits mehrfach erklärt, keine neuen Verträge mit dem russischen Staatskonzern Gazprom zu schließen. Das müsste sie auch nicht, denn die Transportkapazitäten in der Pipeline könnten auch von anderen Marktteilnehmern gebucht werden. Galuschtschenko hat sich am Dienstag gegen diese Möglichkeit ausgesprochen. Physisch könnte die Ukraine den Transit verhindern, ob sie das wahr macht, ist unklar. Galuschtschenko hat auch angeregt, dass Europa ukrainische Gasspeicher nutzen könnte, denn die Kapazitäten übersteigen den eigenen Jahresbedarf. Wo das Gas herkommen soll, wäre dabei aber noch nicht geklärt.