"Es macht keinen Sinn, die Stromnetze für den Pfingstmontag auszulegen"

Die mehr als 20 Jahre alten Regeln für den Strommarkt müssen neu geschrieben werden. „Wir stehen mitten in der größten Transformation, die der Energiesektor je gesehen hat“, sagte Michael Strugl, Präsident der Branchenvertretung „Oesterreichs Energie“, am Freitag vor Journalisten. Bis 2040 solle ungefähr doppelt so viel Strom erzeugt werden wie bisher, aufgrund der wetterbedingten Schwankungen müssten die Erzeugungskapazitäten dafür sogar verdreifacht werden.