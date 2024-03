Alles hat seinen Preis

Nun scheint die schwarz-grüne Regierung immerhin im letzten Amtsjahr den Ernst der Lage erkannt zu haben und erweitert Gas- und Stromleitungsnetz (siehe Berichte auf Seite 3). Denn 98 Prozent Abhängigkeit wären auch im schönsten Frieden ein Klumpenrisiko, wie man dazu in der Fachsprache sagt. Und das ist so giftig, wie der Begriff klingt. Diversifikation, um im Fachjargon zu bleiben, ist also angesagt. Das Russen-Gas soll durch möglichst viele andere Anbieter ersetzt werden. Das könnte funktionieren. Die Speicher sind gut gefüllt, der Verbrauch sinkt.

Aber bis man technisch völlig von Russland loskommt, ist es 2027. Wichtig ist nun, dass die Diversifikation besser gelingt als beim Öl. Da zählen autoritäre Regime (Kasachstan), politische Pulverfässer (Irak) und sogar ein Bürgerkriegsland (Libyen) zu Österreichs Lieferanten. Darüber sollte man auch einmal nachdenken.