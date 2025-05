Nobelpreisträgerin Doudna: "Die Gen-Schere wird unser Leben verändern"

Jennifer Doudna: Weil ich überzeugt bin, dass CRISPR in der Landwirtschaft am schnellsten Wirkung entfalten kann. Wir alle essen – und Pflanzen sind die Grundlage des Lebens. Gleichzeitig bin ich eine leidenschaftliche Gärtnerin. Pflanzen faszinieren mich, je mehr ich über sie lerne.

Gibt es bereits konkrete Anwendungen von CRISPR-Cas9?

Ja. Es gibt beispielsweise eine dürre-resistente Reissorte, an der wir mit der UC Davis arbeiten. In Japan wurde eine CRISPR-Tomate mit erhöhtem Nährstoffgehalt zugelassen. Ich glaube, wir werden CRISPR zunehmend in unserem Alltag erleben – ob im Garten, im Supermarkt oder in der medizinischen Versorgung.