Willkommenspaket für Forscher, die die USA verlassen wollen

Apropos Förderungen: Es bestehen gleich mehrere Angebote, die besonders gut den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen sollen. Etwa das Programm Esprit für Forscher am Karrierebeginn, das sehr schnell greift, weil die Förderentscheidungen gleich fünf Mal pro Jahr fallen. Für Studierende wird das Programm „Students at Risk“ entwickelt, das Studierenden finanziell unter die Arme greift, die aufgrund der politischen Einschnitte nicht mehr an ihrer bisherigen Hochschule weiterstudieren können. Es soll ab dem kommenden Studienjahr bis zu 50 Personen zur Verfügung stehen.

Weiters geht schon nächste Woche eine Novelle des Universitätsgesetzes in Begutachtung, um das Anstellungsverfahren von in den USA tätigen Wissenschaftern an heimischen Unis zu vereinfachen. Zudem soll es mehr Spielraum für das sogenannte Opportunity Hiring geben: Es können künftig doppelt so viele Professoren-Stellen (zehn statt fünf Prozent) für die proaktive Gewinnung herausragender Wissenschafter verwendet werden.

Doch reicht das, um den Europa-internen Wettlauf um US-Spitzenforscher zu gewinnen? „Wir müssen uns nicht verstecken, wir sind ein guter, attraktiver Standort“, ist Holzleitner überzeugt.

Sie glaubt auch nicht, dass die im Vergleich zu den USA geringere Bezahlung ein Hemmnis darstellt: „Durch die Trump-Umtriebe können sich die Prioritäten verschieben in Richtung Sicherheit und freie Forschung. Das können wir bieten.“