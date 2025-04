US-Forschung: Österreich baut an einem "sicheren Hafen"

Nach Eingriffen vor allem in Form von Budgetkürzungen durch die Trump-Administration stehen Teile des US-Wissenschafts- und Hochschulsystems gehörig unter Druck. Österreich verstärkt nun seine Planungen: Man arbeite an "Programmen, um einen sicheren Hafen" für bedrohte Studenten und Wissenschafter zu bieten, so Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in einem Instagram-Video. Laut Universitätenkonferenz (uniko) sollen Arbeitsgruppen bis Mai Ergebnisse liefern.

Die Angriffe auf die Freiheit der Wissenschaften und auf die Demokratie in den USA würden sie "sprachlos machen", so Holzleitner: "Eine Absurdität folgt auf die andere." Wenn "Wissenschafter zum Schweigen gebracht werden", erodiere die Demokratie.

Österreich und Europa stehe an der Seite von Betroffenen und arbeite daran, ihnen Optionen zu bieten, um hierzulande arbeiten zu können. Das brauche aber noch etwas Zeit. "Wir regieren nicht mittels Dekreten", so die Ministerin in dem Statement in Anspielung auf den Regierungsstil Trumps.