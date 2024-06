High-Tech-Gentechnik gegen die Natur: Der Kampf um Patente in der Pflanzenzucht

Während diese Technologie ursprünglich als Werkzeug zur Verbesserung von Pflanzen und zur Bekämpfung von Krankheiten gefeiert wurde, zeigt sich in jüngerer Zeit eine aus Sicht ziviler Organisationen besorgniserregende Entwicklung: Die zunehmende Patentierung von Pflanzen , die mittels CRISPR und anderen neuen gentechnischen Verfahren (NGT) modifiziert wurden, gefährdet die konventionelle Pflanzenzucht. Dies führt zu erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen für Samen-Züchter und Landwirte, die herkömmliche Züchtungsmethoden verwenden.

Patente auf Pflanzensorten und konventionelle Züchtung sind in Europa grundsätzlich verboten , um die genetische Vielfalt und den Zugang zu Saatgut zu sichern. Allerdings existiert eine Ausnahme für gentechnische Verfahren . Diese Lücke wird zunehmend von großen Agrarkonzernen ausgenutzt , um Patente auf Pflanzen anzumelden, die aus Sicht der NGO eigentlich durch konventionelle Methoden gezüchtet wurden.

Diese Patente erstrecken sich oft auch auf konventionell gezüchtete Pflanzen, obwohl dies, so der Vorwurf, gegen europäisches Patentrecht verstößt. So seien bereits Patente auf eine Vielzahl von Pflanzenarten wie Tomaten, Karotten und Mais erteilt worden, die eigentlich durch zufällige, nicht patentierbare Mutationen entstanden sind und nun unter Patentschutz stehen.

Die neuesten Berichte von Organisationen wie „Keine Patente auf Saatgut!“ wollen un entdeckt haben, wie Unternehmen genetische Merkmale, die in existierenden Pflanzen vorkommen, mithilfe von CRISPR/Cas „neu erfinden“ und diese als technische Erfindungen patentieren lassen.

Der Vorwurf: Das Europäische Patentamt (EPA) habe in den letzten Jahren mehrere Patente erteilt, die genetische Variationen und zufällig mutierte Pflanzen als technische Erfindungen klassifizieren. Diese Praxis steht im Widerspruch zu früheren Entscheidungen, die konventionelle Züchtung und zufällige Mutagenese (Änderung des genetischen Codes) von der Patentierbarkeit ausschlossen.

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fordern Experten und Organisationen klare rechtliche Regelungen. Die EU müsse sicherstellen, dass Patente ausschließlich auf gentechnische Verfahren beschränkt bleiben und keine konventionellen Züchtungsmethoden umfassen.

Österreich habe bereits erfolgreich sein Patentrecht geändert, um Patente auf natürliche Phänomene wie Kreuzung und Selektion zu verbieten. Eine ähnliche Anpassung der EU-Patentrichtlinie 98/44 sei nun notwendig, um die Vielfalt und Unabhängigkeit der europäischen Pflanzenzüchtung zu bewahren. Denn ohne rechtzeitige und klare gesetzliche Maßnahmen könnte die Zukunft der europäischen Landwirtschaft in den Händen weniger großer Konzerne liegen, so die Kritik, was langfristig die genetische Vielfalt und die Ernährungssicherheit gefährde.