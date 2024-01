Wie normale Pflanzen

Um diese Entwicklung auch in Europa voranzutreiben, hat die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Zulassung der Produkte der Neuen Gentechnik vereinfacht. Man unterscheidet zwischen zwei Stufen der Genmanipulation. Eingriffe, die als begrenzt bewertet werden, werden natürlichen Pflanzen und deren Produkten gleichgestellt. Die Begründung: Genetische Veränderungen dieser Art könnten auch durch konventionelle Züchtung entstanden sein. Produkte, also Lebensmittel, die so hergestellt werden, müssen nicht mehr gekennzeichnet werden.

"Gegen die Menschen"

Inakzeptabel findet das etwa der EU-Abgeordnete der SPÖ, Günther Sidl: Die Mehrheit im EU-Umweltausschuss stelle sich frontal „gegen die Mehrheit der Menschen in Europa“. Die würde gentechnisch manipulierte Nahrungsmittel sehr kritisch sehen.