Studie: Für Klima ist es besser, wenn Industrie in Österreich bleibt

Auf jede Tonne Kohlendioxid, das in Österreich bei der Produktion von Stahl in die Luft geblasen wird, kommen bei importiertem Stahl 2,09 Tonnen. Für jede Tonne Treibhausgas für die Herstellung von Kunststoff sind es außerhalb des Landes im Schnitt 1,48 Tonnen. Die heimische Industrie arbeitet vergleichsweise effizient und klimaschonend. So lautet der Befund einer neuen Studie des Instituts für Industrielle Ökologie (IIÖ), die im Auftrag des Thinktanks Oecolution durchgeführt wurde.