Österreichs Wirtschaft stagniert, Industrie sieht schwarz

Die Stimmung bei den heimischen Industriebetrieben ist entsprechend mies. Die Einschätzung der Geschäftslage steckt tief im negativen Bereich fest, wie das am Donnerstag präsentierte Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung (IV) zeigt. Seit mittlerweile 14 Quartalen gebe es keine Aufwärtsbewegung, sagte IV-Ökonom Christian Helmenstein am Donnerstag vor Journalisten.

Die Auftragseingänge und -bestände sinken. Mehr als ein Drittel der Unternehmen sei unterausgelastet. Von den Auslandsaufträgen sei trotz des schwachen Euro keine Unterstützung zu erwarten. Bei der Ertragssituation sei ebenfalls keine Besserung in Sicht und auch am Arbeitsmarkt sei das Schlimmste noch nicht vorrüber, führte Helmenstein aus. Ein Drittel der Unternehmen müsse Arbeitskräfte abbauen. Sein Befund ist düster: "Wir haben es mit einer existenziellen Herausforderung für den Fortbestand der Industrie zu tun."

In Trumps Programm findet der IV-Ökonom aber durchaus auch Anregungen. Beim Abbau der Bürokratie müsse die Politik klare Kompetenzen zuweisen, sagte er unter Verweis auf das geplante Stelle für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, DOGE). Auch wenn der Zugang in Europa wohl eher prozessorientiert ausfallen sollte. Helmenstein sprach sich in diesem Zusammenhang auch für eine zeitliche Befristung und Neubewertung von Förderungen aus.

Kryptowährungsreserve und Bankenabgabe

Und auch für eine vom US-Präsidenten in Aussicht gestellte staatliche Kryptowährungsreserve findet der IV-Ökonom lobende Worte. Das sei zukunftsgerichtete Innovationsorientierung. In Österreich werde stattdessen über eine Bankenabgabe gesprochen, monierte Helmenstein, der eine solche Abgabe ablehnt: "Völlig aus der Zeit gefallen."

Auch im Energiebereich habe Trump einen Punkt, meinte Helmenstein. Anstatt aber auf "drill, baby drill" zu setzen, sei in Europa der massive Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Windkraft, vonnöten. Auch die Netzinfrastruktur müsse rasch ausgebaut, Genehmigungen erleichtert werden. Helmenstein: "Es braucht einen disruptiven wirtschaftspolitischen Kurswechsel für Europa und Österreich."