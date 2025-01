Ökonomin Pfister warnt: "Radikaler Sparkurs wäre jetzt kontraproduktiv"

Um die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln, dürfe nicht nur gespart werden, sondern es müsste vielmehr an den richtigen Stellen investiert werden, fordert Angela Pfister , Ökonomin in der volkswirtschaftlichen Abteilung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). "Ein radikaler Sparkurs wäre jetzt kontraproduktiv und würde die Menschen noch mehr verunsichern", sagt Pfister im Gespräch mit dem KURIER. Die Inlandsnachfrage würde dadurch einen weiteren Dämpfer erleiden.

Der ÖGB legt einen eigenen 10-Punkte-Plan zur Belebung der Wirtschaft mit zum Teil bekannten Forderungen vor. Jetzt gelte es "mit Vernunft und Weitblick zu handeln", sagt Pfister. Im Kern geht es der Gewerkschaft darum, durch Investments im sozialen Bereich, den Ausbau der Infrastruktur - sowohl öffentlicher Verkehr, aber auch Schulen und Kindergärten - sowie in den Klimaschutz den Standort zu stärken.

Wohnbaumilliarde

Um leistbares Wohnen zu sichern, fordert der ÖGB jährlich eine Milliarde Euro, die ausschließlich für den Wohnbau ausgegeben wird sowie eine eigene Bank, die günstig Kredite für den Wohnbau vergibt. Weiters müsse die Wohnbauförderung wieder fürs Wohnen zweckgebunden werden, so Pfister. Damit der Wohnbau wieder in Schwung kommt, sollte eine eigene Wohnkreditbank geförderte Kredite an Bauträger vergeben.

Infrastruktur-Ausbau