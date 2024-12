WIFO-Chef Felbermayer: Einsparungen werden "breite Bevölkerungsgruppen" spüren

Scheitern des Abkommens wäre "schlechtes Signal"

Auch in Österreich stößt das Handelsabkommen (vor allem in der Landwirtschaft) auf heftige Kritik. Dennoch sieht WIFO-Chef Gabriel Felbermayr ein Scheitern des Mercosur-Abkommens als „schlechtes Signal“, wie er in der ZIB2 betonte. „Wir würden weiter zusehen, wie China in Lateinamerika Marktanteile gewinnt und sich dort Rohstoffe sichert, die Europa dann nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärte der 48-Jährige. Er verwies zudem auf die aktuelle Industrierezession in Europa und die potenziellen Marktchancen in Lateinamerika. Felbermayr räumt dem Abschluss des Vertrags „hohe Chancen“ ein.