ÖVP-Verhandler Hattmannsdorfer: "Wir müssen jetzt aufwachen"

Arbeitslosigkeit: Im November waren rund 384.000 Personen in Österreich laut AMS arbeitslos oder in Schulung. Ein Anstieg von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Rezession: Österreichs Wirtschaft schrumpft das zweite Jahr in Folge – ein Novum in der Geschichte der Zweiten Republik.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Insolvenzen in Österreich um rund 24 Prozent gestiegen. Unternehmen, die bisher als Vorzeigebetriebe galten, stecken in einer Abwärtsspirale: Sei es der insolvente Motorradhersteller KTM, der geplante Jobabbau beim Automatisierungsunternehmen Stiwa oder beim Zulieferer Unitech: „Die Einschläge kommen immer näher und die Detonationen werden immer stärker“, sagt Hattmannsdorfer.

Arbeitnehmer zu teuer

Österreich falle im internationalen Wettbewerb zurück, „weil wir uns aus dem Markt gepreist haben“, sagt Hattmannsdorfer. Das zeige sich an den Lohnstückkosten. Also daran, was hierzulande ein Arbeitnehmer im Verhältnis zu seiner Produktivität kostet. Österreichs Lohnstückkosten sind laut Eurostat von 2008 bis 2023 um 55 Prozentpunkte gestiegen. Deutschland verzeichnete im Vergleichszeitraum „nur“ ein Plus von 48 Prozent.

ÖVP und Neos pochen deshalb auf eine Senkung der Lohnnebenkosten – was die SPÖ bisher abgelehnt hat. Hattmannsdorfer bleibt dabei: „Schlüsselpunkt ist die Senkung der Lohnnebenkosten, wo wir fünf Prozentpunkte über deutschem Niveau liegen. Wenn wir als Exportnation nicht wettbewerbsfähig sind am internationalen Markt, werden wir keine Produkte verkaufen und die Leute werden keine Jobs haben.“ Ebenso matchentscheidend seien Leistungsanreize im Steuersystem – etwa steuerfreie Überstunden.