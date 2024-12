ÖVP-Kritik an Experten: "Das sind faule und lächerliche Ausreden"

„Das sind faule und lächerliche Ausreden“, sagt Ökonom Hanno Lorenz , vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria, zum KURIER. „Diese Linie hat die ÖVP schon während Corona verfolgt. Auch da hat man in großen Runden Maßnahmen besprochen, medial vermarktet, nichts davon umgesetzt und im Nachhinein gemeint, die Experten hätten einen falsch beraten.“ Das sei eine sehr ungesunde Tugend: „Warum sollen Forscher in Zukunft Regierungen noch beraten, wenn die Verantwortlichen sie im Nachhinein immer nur beleidigen?“

Lorenz verweist darauf, dass die Maastricht-Kriterien kein Zielwert seien, sondern ein Maximalwert, den man bei der Budgetplanung nicht anvisieren sollte. „Bei einer Wachstumsprognose von einem Prozent mit neuen Schulden von 2,7 % zu planen, war schon nicht besonders ambitioniert.“ Das BMF habe bereits strukturell, also ohne Konjunktureffekte, mit einem Defizit von 2,5 % gerechnet. Damit fehlte ein Puffer, falls es wirtschaftlich doch schlechter laufen sollte als erwartet. „Das war fahrlässig“, meint Lorenz. „Auch wenn die Wachstumsprognosen im Budget noch relativ gut waren, ging die Tendenz bereits früh in die negative Richtung.“

Der Fiskalrat erkannte das im April und korrigierte seine Prognose auf minus 3,4 % – was Brunner damals kritisierte. „Das Finanzministerium hat sogar kurz vor der Wahl das Defizit auf minus 2,9 Prozent des BIP korrigiert und so getan, als wäre alles stabil“, wundert sich Lorenz. „Vielleicht war es auch politisch gewollt, dass man im Wahljahr total daneben liegt.“ Das BMF verwies wiederum darauf, die Daten und Zahlen von Gemeinden und Ländern positiver eingeschätzt zu haben, als der Fiskalrat.

Wie schlimm ist eine hohe Staatsverschuldung?

Österreich hat eine Schuldenquote von rund 83 %, die USA liegen bei 119 %. Also alles halb so schlimm? Die USA hätten große Vorteile gegenüber EU-Staaten, widerspricht Lorenz: „Der Dollar ist die Weltwährung, die USA hat im Gegensatz zu Europa militärische Macht und ein viel stärkeres Bevölkerungswachstum. Das Potenzialwachstum nähert sich in Europa der Null, deshalb sind Fiskalregeln sinnvoll.“