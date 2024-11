Kanzler Karl Nehammer: "Ich lehne diese Form der Tonalität ab"

In der ZIB2 nahm Kanzler Nehammer Montagabend zu den Verhandlungen Stellung. Ein neuer Präsident in den USA, der Ampel-Bruch in Deutschland: Die Welt stehe im Umbruch, so Nehammer. Daher sei es aus seiner Sicht "wichtig", eine Koalition "der Stabilität und der Vernunft aus der Mitte" zu bilden, "die von einer Mehrheit in der Bevölkerung und damit auch im Parlament tatsächlich auch getragen ist."

"Da herrscht eine andere Tonalität"

Angesprochen auf das atmosphärische Klima am Verhandlungstisch und auf einen Sager von Neos-Parteichefin Meinl-Reisinger am Wochenende bei einer Landesmitgliederversammlung, den Schwarzen und Roten in den Hintern treten zu wollen, meint Nehammer: "SPÖ und Neos waren jetzt viele Jahre in der Opposition, da herrscht eine andere Tonalität. Ich lehne diese Form der Tonalität ab, habe das auch klargemacht, entscheidend ist, dass man in den Inhalten zusammenkommt." Politik solle so gemacht werden, "dass sie die Menschen unmittelbar spüren."