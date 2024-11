Wie kommen wir aus der Krise? Das empfehlen Österreichs Top-Ökonomen

Industriellenvereinigung: Über Jahre hinweg wurde versucht, Probleme mit zusätzlichen Ausgaben zu lösen. So steigt laut Fiskalrat die Ausgabenquote bis 2025 um 5,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Lage vor 10 Jahren, obwohl ein Großteil der Krisenhilfen ausgelaufen ist. Es wurde der einfache Weg der Ausgabenzuwächse beschritten, statt Einsparungen im System vorzunehmen. Wir haben also ein Ausgabenproblem.

WIFO: Österreich hat eher ein Ausgaben- als ein Einnahmenproblem, darauf deuten Ausgaben- und Einnahmenquoten von über 50 Prozent des BIP hin. Die Ausgabendynamik ist hoch, weil die demografiebedingten Ausgaben steigen, aber auch, weil in einigen Bereichen wie Bildung oder Gesundheit mit relativ hohen Mitteln mittelmäßige Ergebnisse erzielt werden.

Agenda Austria: Budgets lassen sich nur ausgabenseitig sanieren, das zeigen alle empirischen Studien. Die Rückführung der Förderungen auf das Vor-Corona-Niveau, die Abschaffung der missbrauchten Bildungskarenz und der diversen Boni würden sofort mehrere Milliarden bringen. Gingen wir ein Jahr später in Früh-Pension wären das allein 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Österreich steckt in einer Rezession. Ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, die EU-Maastricht-Kriterien einzuhalten?

WIFO: Grundsätzlich sollte sich Österreich um die Einhaltung der Maastricht-Kriterien bemühen: durch Maßnahmen, die möglichst konjunkturschonend sind, wie die Einschränkung von Klimabonus, ökologisch schädlichen Subventionen oder ausgewählten Förderungen. Gleichzeitig sollten Spielräume für einen konjunkturverträglichen Konsolidierungspfad mit der EU-Kommission ausgelotet werden.

Agenda Austria: In Österreich ist für höhere Steuern interessanterweise immer ein guter Zeitpunkt, nur für Einsparungen ist es immer der falsche: In guten Zeiten denkt niemand daran, in schlechten Zeiten verweist jeder auf die schlechte Konjunktur. Dabei haben viele Länder die Kosten gesenkt, ohne der Konjunktur zu schaden.

Momentum Institut: Für 2025 sicher nicht. Mit einem Sparpaket während einer laufenden Rezession schneidet sich die künftige Bundesregierung ins eigene Fleisch, verlängert die Rezession. Zuerst muss der Staat für mehr Wachstum sorgen. Erst wenn Haushalte wieder mehr kaufen, Firmen wieder Aufträge haben und investieren, kann der Staat ohne Kollateralschaden einsparen.

Industriellenvereinigung: Falsch angelegte Konsolidierungsschritte, wie eine Anhebung der Körperschaftsteuer oder zusätzliche vermögensbezogene Steuern, wären schädlich. Die Einhaltung der Maastricht-Kriterien ist wesentlich, um das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten zu stärken sowie die gute Bonität Österreichs zu erhalten und noch höhere Zinszahlungen zu vermeiden.