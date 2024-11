Koalition: Wer sich wie um die Baustelle Budget kümmern soll

Geht es am Ende immer nur ums „liebe Geld“? Was die laufenden Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos angeht, wäre es jedenfalls geboten. Will die sich gerade formierende Dreier-Koalition die Fiskalregeln der EU einhalten, muss sie so oder so sparen; und das kräftig.

Wie kräftig? Zwischen 3 und 5,6 Milliarden Euro, schätzt der Finanzblog Weisse Wirtschaft. Je nachdem, welcher Wirtschaftsprognose man am ehesten vertraut.