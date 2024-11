Wie Türkis-Rot-Pink das Image aufpolieren will

Diese Erzählung befeuerte am Wahlabend vor allem einer: ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler, nun selbst ernanntes „Bauernopfer der Republik“. Die Bundes-ÖVP, so erzählen Verhandler am Montag, habe mit einer Wahlniederlage in der Steiermark gerechnet – wenn auch nicht im erlittenen Ausmaß.

Blau-Rot? "Viele Übereinstimmungen"

Auch bei der SPÖ hat man letztlich mit einer Niederlage gerechnet – wenn auch nicht mit einer so deutlichen. Insbesondere die großen Verluste in ehemaligen Hochburgen werfen die Frage auf, ob die Ausrichtung der Partei stimmt. Denn die jüngsten Wahlergebnisse zeigen, dass die SPÖ zwar in den Großstädten Grün-Wähler überzeugen und ihr Niveau halten kann. Am Land schwindet ihre Strahlkraft.

Was jedenfalls für Unruhe bei den Bundes-Verhandlern sorgt, ist die seit Montag wahrscheinliche Variante, dass SPÖ-Landeschef Anton Lang mit der FPÖ koaliert. Lang hat den Rückhalt der Partei und sagte am Abend, dass es „viele“ Übereinstimmungen mit der FPÖ gibt.

In der Bundes-SPÖ geht man von dem Szenario einer blau-roten Regierung in der Steiermark aus – mit all den unangenehmen Fragen, die sich dadurch ergeben.