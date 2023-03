Schaeffler verkauft Russland-Geschäft an Siegfried Wolf

Keine operative Funktion in Russland

Siegfried Wolf teilt in einer schriftlichen Stellungnahme dem KURIER mit, dass er den aktuellen Russland-Ukraine-Krieg aufs Schärfste verurteilt und er hofft sehr, dass dieses damit verbundene sinnlose Blutvergießen so rasch wie möglich beendet wird."

"Die Geschichte mit Schaeffler ist im Anfangsstadium, da gibt es noch keine direkte Involvolvierung", sagt Wolfs Sprecher Josef Kalina zum KURIER. "Es gibt Gespräche, aber mehr kann man nicht sagen. Die in Frage kommende Transaktion, die im Spiegel beschrieben wird, wird offensichtlich diskutiert, wie weit die ist, entzieht sich meiner Kenntnis."

Wolf habe sich geschäftlich längst aus sämtlichen früheren operativen Tätigkeiten in Russland zurückgezogen. "Was die angesprochenen ehemaligen Funktionen von Siegfried Wolf innerhalb der russischen GAZ Group betrifft, so ist festzuhalten, dass Wolf seine operative Funktion als „Chairman of the Board“ bereits im Februar 2019 beendet und im vergangenen Jahr dann auch sein Aufsichtsratsmandat zurückgelegt hat", heißt es in der Stellungnahme. "Soweit dies Siegfried Wolf bekannt ist, besitzt mittlerweile auch Oleg Deripaska keine Unternehmensanteile mehr an der GAZ Group, sondern soll dieser seine Anteile an die mehr als fleißigen 40.000 Mitarbeiter des Unternehmens, welche allesamt nichts für diesen furchtbaren Krieg können, übergeben haben. In seiner Rolle als Eigentümer war die Modernisierung des Unternehmens und damit der Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen in der Gruppe eines der vordringlichen Anliegen von Herrn Wolf."