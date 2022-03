Russland-Sanktionen: Sigi Wolf muss vom GAZ steigen

Was das Werk in Steyr (2.100 Mitarbeiter) betrifft, gibt man sich dennoch optimistisch. „Das Geschäftsmodell bleibt voll aufrecht. Es wird jetzt für MAN weiter produziert, es wird der schwedische Elektro-Truck Volta produziert und es werden eigene Busse und Lkw hergestellt, aber nicht mehr in Kooperation mit GAZ“, sagt Wolfs Sprecher Josef Kalina zum KURIER. Zumindest solange die Russland-Sanktionen bestehen bleiben. Im Werk Steyr setzt man nun auf Eigenständigkeit.