Deripaska-Imperium: Sigi Wolf bleibt an Board

Am Freitag ist Ex-Magna-Boss und Ex-ÖIAG-Aufsichtsratschef Sigi Wolf aus dem Aufsichtsrat des Baukonzerns Strabag SE ausgeschieden. Wolf vertrat seit 2007 den russischen Oligarchen Oleg Deripaska, der mittlerweile wieder 25 Prozent plus eine Aktie an der Strabag hält. Eine neue Regelung im Bankwesengesetz zwang Wolf zum Rückzug. Denn: Der Steirer ist auch Aufsichtsratschef der Sberbank Europe mit Sitz in Wien, der Europa-Tochter der größten russischen Bank.

"Man darf als Aufsichtsratsvorsitzender einer Bank nur noch zwei weitere Mandate haben", sagt Wolf. So sitzt er weiter im Aufsichtsrat der beiden deutschen Autoindustrie-Zulieferer Continental und Schaeffler. Diese AR-Mandate werden von der FMA nur als eines gezählt, weil Schaeffler Continental beherrscht. Das nennt man Gruppenprivileg. Zugleich ist Wolf Verwaltungsratschef von Russian Machines, einem weiteren Unternehmen Deripaskas.

Im Aufsichtsrat der Strabag folgt ihm William "Bill" Spiegelberger nach. Der US-Bürger arbeitete als Anwalt in Moskau und ist Leiter der Rechtsabteilung im Aluminium-Konzern Rusal. Hauptaktionär von Rusal ist Deripaskas Dachkonzern Basic Elements. Aufgrund seiner familiären Wurzeln spricht Spiegelberger fließend deutsch. Indes wurde in der Strabag-Hauptversammlung auch beschlossen, dass für 2014 eine Dividende von 50 Cent pro Aktie ausgeschüttet wird.