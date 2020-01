Pleite eines bekannten Promi-Restaurants mit 40 Mitarbeitern

„Hausgemachtes Hirschragout mit Serviettenknödel und Apfelrotkraut um 17,90 Euro, Grillteller mit verschiedenen Fleischsorten mit Kräuterbutter, Pommes frites und Gemüse um 17,20 Euro und ofenfrisches Surbrüstel oder Kümmelbraten (auch gemischt erhältlich) im Natursaft mit Semmelknödel und warmen Speckkrautsalat um 12,80 Euro“, macht einem die Speisekarte den Mund wässrig. Und die Eigenwerbung auf der Homepage lautet: „Seit 1929 steht der Klosterhof für gelebte Wirts-Tradition inmitten der Donaustadt. Als Ihre Gastgeber bürgen wir mit unserem guten Namen für beste Bierkultur und gepflegte Gastlichkeit. Wir haben täglich von 9:00 bis 24:00 Uhr für Sie geöffnet!

Nun musste die Betreiberfirma E.J.Dobersberger Restaurations- und Gastronomie Ges.m.b.H. in Linz den Weg zum Insolvenzgericht antreten – zum zweiten Mal. Über das Vermögen der Antragstellerin wurde laut KSV1870 bereits am 30. November 2017 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Linz eröffnet. 40 Mitarbeiter sind betroffen.

„Die Gläubiger haben den Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote im Jahr 2018 angenommen. Die zu diesem Verfahren angemeldeten Verbindlichkeiten beliefen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Die letzte Teilquote von 2,95 Prozent, welche am 2. März 2020 fällig ist, kann nicht mehr erfüllt werden“, heißt es weiter. Die Schulden werden mit 582.600 Euro beziffert, die Aktiva mit 72.300 Euro. Das freie Vermögen beträgt lediglich 44.800 Euro.

„Die vormaligen Gesellschafter haben ihre Anteile an die West Consulting GmbH abgetreten, welche eine Verlängerung des Pachtverhältnisses anstrebte“, heißt es laut KSV1870. „Es besteht ein Pachtvertrag mit der Stiegl Immobilien Vermietung GmbH. Derzeit laufen Gespräche mit dem Nachfolgepächter, der bereits an der Umgestaltung der Gastwirtschaft arbeitet, hinsichtlich der Übernahme der Gesellschaft."