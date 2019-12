Saftige Millionenpleite einer bekannten Pharmafirma

Zahlen und Fakten

Das Unternehmen mit Sitz in Dornbirn weist bereits 2018 Verbindlichkeiten in Höhe von 20,76 Millionen Euro auf, einen Bilanzverlust in Höhe von 9,789 Millionen Euro, der die Kapitalrücklagen bis auf 810.000 Euro auffrisst. Das Vermögen besteht hauptsächlich aus Sachanlagen in Höhe von 16,944 Millionen Euro.