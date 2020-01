Millionenpleite eines bekannten Spitzenkochs

„Hoch über den Leutschacher Weinbergen, mitten auf der südsteirischen Alm, befindet sich unser Betrieb, der 2019 komplett saniert neu eröffnet wurde. Kehren Sie bei uns ein – sei es für ein paar Stunden im Wirtshaus oder für mehrere Tage in unseren Appartements. Bei uns spüren Sie die Gemütlichkeit und die Gastfreundschaft. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! Ihr Peter Zangl und Corinna Sabathi sowie die gesamte Familie “ heißt es auf der Firmenhomepage. "Die Leidenschaft von Spitzenkoch Peter Zangl wird für Sie zum vollen Genuss. Der gebürtige Straßer setzt bei seiner Küchenlinie auf einen gekonnten Mix aus Bodenständigkeit, Tradition und Kreativität. Für ihn ist es wichtig, jeden Gast glücklich zu machen."

Und weiter heißt es: "In unserem Hotel finden Sie sieben komplett neu sanierte, großzügige Appartements für mindestens zwei Personen Sie schlafen in Kingsize Boxspringbetten aus Materialien aus der Region und legen sich dabei in feinste Baumwolle."

Jetzt musste Peter Zangl, Betreiber des Hotels und Wirtshaus Zangl in Großwalz 31, den Weg zum Konkursgericht antreten. Er hat laut KSV870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Ursprünglich hatte die Steiermärkische Gebietskrankenkasse bereits Mitte November 2019 einen Insolvenzantrag eingebracht.

Die Verbindlichkeiten werden laut KSV1870 und Creditreform mit rund 1,236 Millionen Euro beziffert. Die Überschuldung beträgt 754.000 Euro.