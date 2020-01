Millionenpleite eines Beauty-Salons mit 77 Mitarbeitern

Nun musste offenbar die Reißleine gezogen werden. Die Firma TB Total Beauty Schönheitsstudio GmbH, mit Sitz im SCS/Multiplex in Wiener Neudorf hat am Landesgericht Wiener Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER. Es sind 41 Gläubiger und 77 Arbeitnehmer betroffen. Die Passiva aus dem Vorinsolvenzverfahren belaufen sich auf rund 1,64 Millionen Euro.

"Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und beschäftigt sich mit dem Betrieb von Schönheitssalons", heißt es weiter. "Die Insolvenzursachen liegen in einer Lohnabgaben-Prüfung (GPLA) und einer Vorinsolvenz 2019, die mit einem Sanierungsplan mit einer Quote in Höhe von 25 Prozent abgeschlossen wurde. Die Barquote von 5 Prozent wurde an die Gläubiger bezahlt, die weitere Quote von 5 Prozent wäre am 9.12.2019 fällig gewesen und konnte nicht bedient werden. Durch die Vorinsolvenz war das Vertrauen der Kunden und insbesondere der Mitarbeiter beeinträchtigt. Die erwarteten Umsätze konnte nicht realisiert werden.

Das Unternehmen soll nun geschlossen werden.