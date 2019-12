Saftige Millionenpleite eines Fertiggerichte-Herstellers

"Wir, die MIA Feinkost Manufaktur aus Biedermannsdorf in Österreich, kreieren und produzieren frische, zeitgeistige Convenience-Gerichte, die auf einfache Weise zubereitet ein „Schneller, besser essen” ermöglichen", heißt es auf der Homepage. "Bei der Herstellung unserer Gerichte legen wir größten Wert auf Originalität, höchste Qualität und ausgezeichneten Geschmack – von der Rezeptideenfindung über die Auswahl der frischen, erlesenen Zutaten bis hin zur Zubereitung. Zusätzlich zu unseren eigenen Markenprodukten, stellen wir auch kulinarische Genüsse für renommierte Partner aus dem In- und Ausland her."

Und weiter heißt es: "Alles beginnt bei uns immer mit einer ersten Idee – von verfeinerten Neuinterpretationen traditioneller Spezialitäten, exotischen Gerichten aus aller Welt oder gänzlich innovativen Foodkreationen. Anschließend gehen unsere renommierten Köche in Handarbeit ans Werk. Zum Hacken, Schneiden, Mörsern, Kombinieren, Tüfteln, Abschmecken und wieder zurück zum Start – so lange eben, bis die außergewöhnlich gefällige Rezeptur der besonders geschmackvollen Art gefunden ist."

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und beschäftigt sich mit der Produktion insbesondere von Fertiggerichten für Adeg, Merkur und Interspar und Eurospar. Früher wurden Ravioli und Tortellini hergestellt. Doch nur mit kläglichem Erfolg. Es wurden Verluste eingefahren. Die Pasta-Linie wurde im Sommer 2019 verkauft.