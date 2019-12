Heftige Millionenpleite eines bekannten Fenster-Herstellers

Quote soll aus Fortbetrieb finanziert werden

Indes musste die Fenster und Türen GmbH ihre Forderung (700.000 Euro) gegen das Schwesterunternehmen als uneinbringlich abschreiben. "Am 9. Dezember musste die Geschäftsführung die Mitarbeiter darüber informieren, dass das Unternehmen beim Landesgericht Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt hat. Gläubigern wird eine Quote in Höhe von 30 Prozent geboten", heißt es in einer Firmenaussendung. "Die Quote soll aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. Der Sanierungsplan sieht vor, das Unternehmen weiter zu führen und den größten Teil der Mitarbeiter weiter zu beschäftigen."