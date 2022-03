RHI Magnesita-Chef: „Wir brauchen 300 Prozent mehr Strom“

Was erwarten Sie sich von der Übernahme von Horn & Co?

Wir wollen Material, das nach dem Gebrauch aus den Öfen unserer Kunden ausgebrochen wird, recyceln. Damit reduzieren wir unseren Rohstoffverbrauch. Bisher haben wir 7 Prozent unseres Verbrauchs durch Sekundärrohstoffe ersetzt, bis 2025 wollen wir auf 10 Prozent kommen. Ich glaube mit diesem Schritt schaffen wir das schneller.

Wie „grün“ kann ein Unternehmen sein, das die Schwerindustrie beliefert?

Wir wollen unseren CO 2 -Ausstoß bis 2025 um 15 Prozent senken. Der größte Hebel ist dabei das Recycling, der zweitgrößte ist die Umstellung von Öl und Kohle auf Gas – das ist aber nur eine Zwischentechnologie, die angesichts der aktuellen Ereignisse natürlich auch voraussetzt, dass Gas verfügbar ist. Und dann braucht es eine echte Dekarbonisierung der ganzen Kette. Dafür investieren wir derzeit 50 Millionen Euro. Wir fangen heuer an, große Pilotanlagen zu bauen, die wir Ende 2023 in Betrieb nehmen, zum Beispiel zur Produktion von CO 2 -freien Rohstoffen, denn da gibt es den größten CO 2 -Ausstoß.

Bis wann soll RHI Magnesita klimaneutral sein?

Die Technologiefrage ist noch nicht gelöst, daher finde ich das nicht ehrlich, ein Jahr zu nennen. In der nächsten Dekade muss das Ziel sein.