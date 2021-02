RHI Magnesita stieß norwegische und irische Gesellschaft ab

Die Unternehmensgruppe Callista hat ihren Sitz in München und ist laut Firmenhomepage auf die Akquisition von "defizitären, in Sondersituationen befindlichen Konzerntochterunternehmen, Konzernrandaktivitäten und Geschäftseinheiten" spezialisiert. Der Erfolg des Unternehmens beruhe auf der im Anschluss durchgeführten Sanierung.

Strategischer Fokus

RHI Magnesita beschäftigt den Angaben zufolge rund 13.000 Arbeitnehmer an 35 Hauptproduktionsstandorten und mehr als 70 Vertriebsbüros. Der Konzern will sich strategisch auf jene Länder und Regionen fokussieren, von "dynamischeren Wirtschaftswachstumsaussichten" profitieren.

In Österreich hatte RHI Magnesita Mitte 2020 - nach Schließung des Werks in Trieben (Steiermark) - 1.800 Mitarbeiter. Hierzulande betreibt der Rohstoffkonzern vier Werke - zwei in der Steiermark (Veitsch, Breitenau), eines in Kärnten (Radenthein) und eines in Tirol (Hochfilzen). Hinzu kommen der seit 120 Jahren bestehende Forschungscluster in Leoben sowie der Firmensitz in Wien.