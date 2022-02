Puchers Geständnis: So viel Schwarzgeld floss an Kicker

Die jahrelangen Malversationen bei der Commerzialbank waren auch für den Fußballverein SV Mattersburg die finanzielle Lebensader. Aber es ist mehr Schwarzgeld aus der Bank an Spieler geflossen als bisher bekannt war.

Am 18. Jänner 2022 hat Ex-Mattersburg-Präsident Martin Pucher erneut bei den Soko-Ermittlern ausgesagt und sein ursprüngliches Geständnis ausgeweitet. Hatte er im März des Vorjahres noch eingeräumt, bis zu 410.000 Euro an insgesamt vier Fußballer und einen Trainer schwarz bezahlt zu haben, so sind es mittlerweile sieben Spieler (Namen der Redaktion bekannt), die Geld an der Steuer vorbei erhalten haben. Insgesamt geht um bis zu 790.000 Euro, die Pucher dafür aus der Bank illegal entnommen hatte.