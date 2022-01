Staatsanwalt blitzt mit Beschlagnahme des Schweizer Kontos von Puchers Frau ab

Laut Landesgericht Wien wird Puchers Frau weder als Beschuldigte noch als Haftungsbeteiligte geführt. „Insbesondere war aus den Ermittlungsergebnissen bzw. der Anordnung auf Sicherstellung ex ante nicht abzuleiten, dass Elisabeth Pucher die Vermögenswerte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kenntnis der Malversationen ihres Ehemannes erworben hätte“, schreibt Richter Christian Walzi in seinem aktuellen Beschluss. „Ein Verdacht, dass ihr Bargeld, das unrechtmäßig aus der Commerzialbank entnommen worden ist, unmittelbar zugegangen ist, lässt sich aus dem bisherigen Akteninhalt schon gar nicht entnehmen.“ Nachsatz: „Die Zuordnung des Wertpapierdepots zu Martin Pucher ist somit schlicht als Vermutung der Staatsanwaltschaft anzusehen.“K. Möchel, D. Schreiber