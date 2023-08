Vier von fünf Bauern leiden unter psychischer Belastung

Extreme Wettereignisse sind in den vergangenen Jahren deutlich häufiger geworden. Was viele stört, ist in der Landwirtschaft existenzbedrohend. Bei den Bäuerinnen und Bauern wirkt sich das auch psychisch stark aus.

"In einem Jahr ist es die Dürre, das Jahr darauf sind es Unwetter mit Hagel, Sturm und Überschwemmungen oder Frost", sagt Kurt Weinberger von der Hagelversicherung. Dabei seien in der Landwirtschaft 80 Prozent des Ertrags vom Wetter abhängig. In einer Befragung im Auftrag der Hagelversicherung (siehe Infobox) gaben drei von vier befragte Landwirtinnen und Landwirte an, dass die psychische Belastung in den vergangenen Jahren zugenommen habe.

