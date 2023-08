"Klimawandel in Österreich angekommen": Schon jetzt höhere Agrarschäden als 2022

"Der Klimawandel ist auch in Österreich angekommen", sagt Kurt Weinberger, Chef der Hagelversicherung, am Sonntag in der ZIB Spezial anlässlich der heftigen Unwetter und ihrer Konsequenzen im Südösterreich. Die Wetterextreme sorgen in Kärnten und der Steiermark für Überflutungen und Hangrutsche. Auch in Slowenien und Kroatien ist die Lage extrem angespannt.

