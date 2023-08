Trotz Wetterkapriolen heuer überdurchschnittliche Getreideernte

Bio-Anteil auf 21 Prozent gestiegen

Wieder zugelegt haben die Bio-Ackerflächen, die bereits 21 Prozent der gesamten Ackerfläche ausmachen. Ein Plus gab es vor allem bei Bio-Weizen und Bio-Gerste, während der Anbau von Bio-Dinkel wegen der hohen Lagerbestände deutlich eingebrochen ist.

Preise wieder gesunken

Die Getreidepreise an der Börse sind im letzten Halbjahr wieder gesunken. Allerdings gab es durch die Entwicklungen in der Ukraine zuletzt wieder Kurssprünge. "Die Preisbildung kommt weniger durch Angebot und Nachfrage zustande als durch Schlagzeigen", sagt Griesmayr. Aktuell liegt der Weizenpreis an der Pariser Börse bei 233,75 Euro/Tonne und hat sich von seinem Rekordhoch von 438 Euro wieder deutlich entfernt. Weil auch die Preise für Düngemittel wieder zurückgegangen sind, sinken auch die Produktionskosten. Die jetzige Ernte beruhe jedoch noch auf die hohen Preise des Vorjahres, gibt Griesmayr zu bedenken.