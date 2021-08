Preiseinbruch auf den international Rohstoffmärkten

Ein weiteres Alarmsignal für den Handel mit Rohöl hängt ebenfalls mit der Entwicklung in den USA zusammen. Die US-Regierung meldete einen für Experten überraschenden Anstieg der Benzinreserven in der vergangenen Woche. Das ist ungewöhnlich, weil die Nachfrage nach Treibstoff an den US-Tankstellen in den Ferienmonaten in der Regel vergleichsweise hoch ist. Auch hier zeigten sich die Folgen der Corona-Krise. "Bis auf wenige Wochen lag die Benzinnachfrage niedriger als vor der Pandemie", erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Drosselung der Industrie

Auch beim Handel mit Industriemetallen macht sich plötzlich Pessimismus breit. Einen besonders starken Einbruch zeigte sich am Donnerstag bei den Notierungen für Eisenerz. An der Börse in Singapur brach der Preis für eine Tonne Eisenerz um 10 Prozent auf 134 US-Dollar ein.

Beim Preisrutsch für Eisenerz spielen zudem politische Entscheidungen in China eine Rolle. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt will die Stahlproduktion drosseln. Mit der Aufforderung an Stahlwerke des Landes, die Produktion zu senken, sollen Emissionen eingedämmt werden. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Ole Hansen von der dänischen Saxo Bank ist der Handel mit Eisenerz generell besonders abhängig von der Entwicklung in China. Wenn sich die Wirtschaftsleistung hier abschwäche, gerate Eisenerz "sofort in die Schusslinie".

Aber auch bei den übrigen Industriemetallen zeigten sich mehr oder weniger starke Preisrückgänge. Überdurchschnittlich heftig fielen die Verluste auch bei Kupfer aus. Hier rutschte die Notierung bis auf 9.000 Dollar je Tonne und damit auf den tiefsten Stand seit April.

Hoffnungen liegen auf US-Konjunktur

Noch ruhen die Hoffnungen vieler Anleger an den Rohstoffmärkten auf dem robusten Aufschwung in den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt. Hier sorgen umfangreiche staatliche Hilfsprogramme für einen Anstieg der Wirtschaftsleistungen.

Allerdings droht eine entscheidende Stütze des Aufschwungs in den USA wegzubrechen. Die US-Notenbank Fed hat zuletzt mehr oder weniger deutliche Signale geliefert, die auf einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik hindeutet. Damit dürfte ein weiterer Preistreiber für die Rohstoffmärkte an Kraft verlieren.