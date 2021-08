Warum bilanziell „grüne“ Ölmultis nur wenig ändern

Die Strategien unterscheiden sich: Manche investieren massiv in Ökostrom, Shell hat im Juli die größte Wasserstoff-Elektrolyseanlage Europas in Betrieb genommen. Auch bei der österreichischen OMV arbeitet man an einem "Strategie-Update", heißt es auf Anfrage des KURIER. Mit der Übernahme von Borealis soll das Unternehmen zum Petrochemiekonzern werden. Außerdem arbeitet die OMV an biologischen und synthetischen Kraftstoffen sowie an Kunststoffrecycling.

Gleichzeitig schrumpft bei vielen Unternehmen das traditionelle Kerngeschäft der Öl- und Gasförderung. Laut dem amerikanischen Beratungsunternehmen Wood Mackenzie haben die amerikanischen Unternehmen Exxonmobil und Chevron sowie die europäischen BP, Shell, Total und Eni seit 2018 Fördergebiete im Wert von 23,9 Milliarden Euro verkauft und es soll auch in diesem Tempo weitergehen.