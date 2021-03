Megaprojekt Energiewende: Was sich bis 2030 für die Bürger ändern wird

Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich die türkis-grüne Koalition auf einen Entwurf für die Stromwende in Österreich geeinigt. Bis 2030, in nur neun Jahren, sollen vor allem die Windkraft und der Sonnenstrom (Fotovoltaik) die 15 bestehenden Gaskraftwerke in Österreich ersetzen. Erdgas soll bei der Stromproduktion nur mehr als Netzreserve eine Rolle spielen.

Die Präsentation beginnt um kurz nach 12 Uhr. Die "Energiewende in Österreich" und das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wird vorgestellt von Vizekanzler Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler und Staatssekretär Magnus Brunner.

„Jetzt ist es da, und es ist ein großer Wurf“, sagt Kogler.